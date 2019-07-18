"الموسيقيين المصريين" تمنع مطربي "المهرجانات" من الغناء

قرر الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، منع التعامل مع مطربي "المهرجانات الشعبية" في مصر، وأشهرهم "حمو بيكا، العفريت، فرقة الصواريخ، حنجرة وكثبرة، شاكوش"، باعتبارهم كيانات وشخصيات "دخيلة" على مجال الموسيقى والغناء.

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وكشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، لـ"العين الإخبارية" عن أن النقابة قررت منع التعامل مع الأسماء السابق ذكرها، باعتبارهم غير مقيدين في سجلات النقابة كأعضاء عاملين أو منتسبين، خصوصا أن الأمر يتعلق بحفظ الأمن والنظام من دخلاء المهنة الذين يسيئون إليها.





وأشار مرتضى إلى إرسال الموسيقيين خطابا لمدير أمن محافظة مطروح لمنعهم من الغناء يوضح "أن سبب المنع يأتي أيضا خشية أن يكون من بين هؤلاء غير المؤهلين، ومن يخفي أغراضا أخرى لا تمت للفن بصلة وقد تسيء إلى أمن الوطن".