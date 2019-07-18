شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولى تضم فردا جديدا لعائلتها.. تعرف عليه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع الديلي ميل عددا من الصور الخاصة، والتي تكشف ضم النجمة العالمية أنجلينا جولي لفرد جديد إلى عائلتهم إذ قامت بشراء أرنب أبيض في رمادي لابنتها فيفيان البالغة من العمر 11 عاما، حيث اصطحباه إلى المنزل بعد شرائه من أحد المتاجر.

وتنتظر أنجلينا جولي عرض فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " الذي تدور أحداثه حول اعتداء ميلفيسنت على عائلة الأميرة التى شكت فى البداية بتورط والدته بالسحر وأعمال الشعوذة، وهو ما تسبب فى إسقاطها قبل النهاية من السماء بعد الاعتداء عليها أثناء طيرانها فوق القلعة، حتى حدثت المفاجأة المدوية فى التريلر وهى ظهور شخصيات أخرى من الهيئة التى تظهر عليها ميلفيسنت فى الأحداث، وهو ما يرجح أن يقوموا بمساعدتها فى الحرب على المملكة واستعادة الأميرة النائمة بعد تورطها مرة أخرى.

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الفيلم هو متابعة لفيلم " Maleficent " الذي تم إطلاقه في 2014 وحقق نجاح مذهل حول العالم، وشارك إنجلينا جولي في بطولة فيلم " Maleficent: Mistress of Evil " عدد كبير من نجوم هوليوود، و من أبرزهم آيلي فانينج وشويتال اجيوفورو جونو تامبل وتيريزا ماهوني وهاريس ديكنسون وغيرهم.