7 صور من احتفال ليدى جاجا بدخولها عالم تجارة مستحضرات التجميل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة ليدي جاجا بدخولها عالم مستحضرات التجميل من خلال إطلاقها "مختبرات هاوس" وهي شركة ناشئة مدعومة برأس المال الاستثمارى ابتكرتها "ليدى جاجا" لإظهار رؤيتها للجمال إلى العالم. Advertisements النجمة ليدى جاجا ارتبط اسمها مؤخرا بواقعة انفصال عارضة الأزياء والموديل الشهيرة، إيرينا شايك عن النجم برادلى كوبر، بعد 4 سنوات من الارتباط بين الثنائى، وذلك بعدما تكهنت العديد من المواقع الإخبارية خلال الفترة السابقة بالخلافات التى نشبت بين الثنائى بسبب العلاقة بين كوبر وليدى جاجا، اللذان اجتمعا فى فيلم واحد هو A Star Is Born، وارتبطا بوجود قصة حب بينهما ظهرت جلية أثناء غنائهما فى حفل الأوسكار، حيث ظهر علي ايرينا مدى تأثرها بتلك العلاقة، مما تسبب فى خلافات بينهما لم تنته بنفى ليدى جاجا لوجود أى علاقة عاطفية مع برادلى كوبر، حين أكدت على أنها مجرد صديق.

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