شكرا لقرائتكم خبر عن الفخرانى: رد فعل الجمهور السعودى يعطينى أملا كبيرا فى مستقبل المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم الكبير يحيي الفخراني بالجمهور السعودي وتفاعله الكبير والمميز في أول ليالى عرض مسرحيته الملك لير على المسرح العربي بجدة، مؤكدا أن ذلك يعكس حجم الرغبة والاستجابة للتطور الكبير بالمملكة.

وتابع الفخراني خلال كلمة ألقاها في ختام العرض على خشبة المسرح العربي بمنطقة أبحر: "رد فعل الشعب السعودى أعطانى أملا كبيرا لمستقبل التطور داخل المملكة، وان شاء الله عما قريب يكون فى مبدعين سعوديين يقودون الأمة لما هو أفضل ولا يقتصر على المتلقى فقط".

مسرحية الملك لير رائعة شكسبير الخالدة اخراج تامر كرم و ترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحي الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم، رانيا فريد شوقي و أحمد فؤاد سليم و ريهام عبد الغفور واحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة ، والموسيقي التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.

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