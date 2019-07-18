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شكرا لقرائتكم خبر عن كازابلانكا تحتضن مهرجان البولفار الموسيقى.. 13 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد جمهور المغرب لحضور فعاليات النسخة التاسعة عشرة من مهرجان البولفار الموسيقى، الذى تحتضنه مدينة كازابلانكا، بداية من يوم 13 سبتمبر المقبل.
ويعد مهرجان البولفار أحد أقدم الكرنفالات الموسيقية المغربية المهتمة بتلسيط الضوء على نوعيات موسيقى البوب والهيب هوب مع مزيج من الموسيقى العالمية، ويعود هذا العام بنسخته التاسعة عشرة، بضمه عشرات العروض الموسيقية والغنائية من الداخل المغربى والخارج العربى والأوروبى على مدار 10 أيام، حتى مسك الختام يوم 22 سبتمبر فى قلب الدار البيضاء.
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