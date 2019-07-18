شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة أزمة جورج كلونى وأمل علم الدين بسبب طفل من صديقته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع gossipcop تقريراً مطولاً حول علاقة النجم جورج كلونى وزوجته أمل علم الدين وحقيقة الأزمة الحاصلة بينهما حالياً بعدما تردد إقدامهما على الطلاق والانفصال، بسبب علاقة نجم هوليود بصديقته السابقة ستايسي كيبلر التى عادت للواجهة مرة أخرى مؤخراً. التقرير وصف كل ما تردد فى الآونة الأخيرة بشأن رفع ستايسى دعوى قضائية على جورج كلونى بهدف تبنى ابنه منها الذى يبلغ من العمر خمس سنوات كاملة، بأنه كلام عار تماماً من الصحة وأنه نابع من صحافة صفراء لا تهتم إلا بترويج الشائعات فقط حيث أوضح التقرير أنه لا وجود لتلك الدعوى القضائية من الأساس وأن ابن ستايسى على علم بوالده الحقيقى الذى كان يرتبط بعلاقة مع والدته قبل سنوات. Advertisements

جورج كلونى وصديقته السابقة

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