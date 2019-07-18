شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ابنة الفنان الراحل حسن عابدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المخرج عمرو عابدين منذ قليل، عن وفاة "هبة" الابنة الصغرى للفنان الراحل حسن عابدين، وذلك عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك". وقال عمرو عابدين خلال المنشور الذى كتبه ناعيا ابنة عمه، "البقاء لله وحده، هبة ابنة عمي الفنان حسن عابدين في رحمة الله". Advertisements يذكر أن الفنان الراحل حسن عابدين ولد فى محافظة بنى سويف بتاريخ 21 أكتوبر 1931 وتوفى 5 نوفمبر 1989 وهو من الممثلين المخضرمين، مثّل أدواراً مميزة فى السينما والمسرح إلى أن أصبح ممثلاً تليفزيونياً، قام ببطولة العشرات من المسلسلات التليفزيونية الناجحة فى وقتها ومن بينها مسلسل الشهير أهلاً بالسكان بالإضافة إلى عمله فى سهرات تليفزيونية وأدوار عديدة ومتميزة فى مسرحيات رائعة مثل دوره فى مسرحية عش المجانين ودوره فى مسرحية على الرصيف مع الفنانة سهير البابلى وكذلك له أدوار جميلة فى السينما، وكان مشواره حافلاً رغم قصره، بدأ فى المسرح العسكرى عندما كان متطوعاً فى الجيش.

ابنة حسن عابدين



وفاة ابنة حسن عابدين

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