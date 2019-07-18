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شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد توجه رسالة إلى محمود العسيلى: اتعلم من تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة قوية إلى المطرب محمود العسيلى، عقب أزمته الأخيرة، حيث رفض التصوير مع واحد من جمهوره خلال إحدى الحفلات، قائلا له:"انت عندك واسطة علشان تتصور معايا"، الأمر الذى أثار غضب جمهور السوشيال ميديا.
الإعلامية ريهام سعيد، نشرت صورة للفنان تامر حسنى وعلقت قائلة:"يا محمود اتعلم من الأساتذة.. أبو الرجولة الذوق والأخلاق والطيبة.. تامر حسني الأستاذ".
ريهام سعيد
يذكرأن المطرب محمود العسيلى اعتذر عبر حساباته على السوشيال ميديا عن الواقعة، مشيرا أن الفنان دون جمهوره لاشىء، وإنه كان غير موفق فى اختيار الألفاظ.
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