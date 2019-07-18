شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام سعيد توجه رسالة إلى محمود العسيلى: اتعلم من تامر حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإعلامية ريهام سعيد رسالة قوية إلى المطرب محمود العسيلى، عقب أزمته الأخيرة، حيث رفض التصوير مع واحد من جمهوره خلال إحدى الحفلات، قائلا له:"انت عندك واسطة علشان تتصور معايا"، الأمر الذى أثار غضب جمهور السوشيال ميديا.

الإعلامية ريهام سعيد، نشرت صورة للفنان تامر حسنى وعلقت قائلة:"يا محمود اتعلم من الأساتذة.. أبو الرجولة الذوق والأخلاق والطيبة.. تامر حسني الأستاذ".

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ريهام سعيد

يذكرأن المطرب محمود العسيلى اعتذر عبر حساباته على السوشيال ميديا عن الواقعة، مشيرا أن الفنان دون جمهوره لاشىء، وإنه كان غير موفق فى اختيار الألفاظ.