بالصور| عرضًا إفريقيًا راقصًا يستقبل جمهور "The Lion King" في "آيماكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبل عرضًا راقصًا يحمل الطابع الإفريقي جمهور حفل إطلاق "The Lion King" في سينما أمريكانا بلازا بتقنية آيماكس 3D، مساء أمس الأربعاء 17 يوليو، كما تم تخصيص ستديو تصوير لتشجيع الجمهور على التقاط صورًا تذكارية مع شخصيات الفيلم المحببة لديهم.

ومن المقرر أن تستمر العروض الإفريقية الراقصة يومي الخميس والجمعة قبل بدء الحفلات المسائية.

ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذي يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا في الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقي للشجاعة والمسؤولية.

ويقوم بالأداء الصوتي لشخصيات الفيلم النجوم: الحاصل على جائزة "جولدن جلوب" دونالد جروفر في دور سيمبا، المرشحان لجائزة "الأوسكار" جيمس إيرل في دور موفاسا وشيوتيل إيجيوفور في دور سكار، المطربة الشهيرة المُرشحة لجائزة "جولدن جلوب" 3 مرات بيونسيه في دور نالا، النجم المرشح لجائزة "البرايم تايم" مرتين بيلي إيشنر في دور تيمون، والنجم المرشح لجائزة "البرايم تايم" سيث روجن في دور بومبا، والإعلامي الحاصل على جائزة "البرايم تايم" 12 مرة جون أوليفر في دور زازو، الفيلم قصة الحاصلة على الأوسكار بريندا تشابمان، ومن إخراج جون فافرو.