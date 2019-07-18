وفاة ابنة الفنان حسن عابدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن المخرج عمرو عابدين، عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، عن وفاة "هبة" ابنة عمه الفنان الراحل حسن عابدين، اليوم الخميس 18 يوليو.

وكتب عمرو "البقاء لله وحده.. هبة ابنة عمي الفنان حسن عابدين.. في رحمة الله".

وحرصت جمعية أبناء فناني مصر، على نعي الراحلة، وكتبت عبر صفحتها الرسمية بنفس الموقع "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت اليوم هبة ابنة الفنان الكبير حسن عابدين، وشقيقة أخونا العزيز خالد عابدين، وابنة عّم أخونا المخرج عمرو عابدين.. وللأسرة خالص التعازي.. ربنا يصبركم على الفراق".

حسن عابدين هو أحد أشهر نجوم الكوميديا في مصر والعالم العربي، قدم عددًا كبيرًا من الأعمال المسرحية والتليفزيونية، منها مسلسلات: "أنا وأنت وبابا في المشمش"، "برج الأكابر"، "أهلًا أهلًا بالسكان"، "حكايات هو وهي"، "فيه حاجة غلط"، "اللسان المر"، "طيور الصيف"، مسرحيات: "ع الرصيف"، "عش المجانين"، و"نرجس".