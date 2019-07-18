بكلمات مؤلمة صلاح عبدالله ينعى شوقي طنطاوي: سامحني فهمتك غلط

نشر الفنان صلاح عبدالله، نعي للفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد رحيله اليوم .

علق عليها عبدالله، قائلًا:" يمكن بعضكم مايعرفوش شوقي طنطاوي لكن زي مابتشاركوني الضحكة والفكرة والجد والهزار أدعوكم لمشاركتي الحزن الشديد جدًا بقراءة الفاتحة والدعاء لشوقي بعد ماتقرأوا ماخرج من قلبي فور صدمتي بخبر وفاته منذ قليل" .

وتابع،" شوقي هوه أول من أستقبلني عندما استدعتني فرقة أستوديو٨٠ للإختبار والتعارف وكان الذراع الأيمن للأستاذ وحسبته أكثر تشددًا وتحكمًا منه في تنفيذ التعليمات مش بس في المسرح بل أيضًا في الشقة التى جمعتنا بالأسكندرية أثناء عرض المهزوز، وبسبب

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هذا الإنطباع لم نكن على وفاق وحدثت بيننا خلافات وصلت لحد التشاجر مرة واحدة،تيقنت أن الإنطباع الأول كان غبيًا ومراهقًا وأقتربت منه وأحببته جدًا وشجعته على السفر؛ لتلبية إحتياجات أسرته وبعد ٦سنين تركت الفرقة وعاد شوقي إليها وألتقينا بعدها مرات قليلة بالصدفة للأسف وفي كل مرة وهو يعانقني بكل حرارة وعينه تتلألأ بحبه لي وفرحته بما حققته كان نفسي أقوله سامحني ياشوقي لإني في البداية فهمتك غلط بس ماقلتش لكن كنت ببوس رأسه وفي كل المرات اللي تعبت فيها صحيًا كان يبادر بالإتصال بي ليطمئن عليا وهو يبكي وبرضو كان نفسي أقوله سامحني ياشوقي بس ماقلتش ودلوقتي ياحبيبي بعدما صدمني خبر رحيلك بقولك سامحني ياشوقي وكلى أمل إنك هتسمعني وتبتسم وقلبك الأبيض الطيب قوي المخلص قوي المتسامح قوي هيقول عمري مازعلت منك ياصلاح وبحبك يابودنيا ومستنيك نتجمع تاني في مكان أحلى كتييييييير مالأولاني بفضل الله ورحمته .

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كما نشر الفنان محمد صبحى صورة للفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينعيه بها بعد رحيله.

علق عليها صبحى قائلاً: "البقاء لله رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين علي مدار ٥٠ عامًا واليوم، بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك، تلميذي وأخي وصديقي وزميلي "