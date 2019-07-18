بكلمات مؤلمة صلاح عبدالله ينعى شوقي طنطاوي: سامحني فهمتك غلط

نشر الفنان صلاح عبدالله، نعي للفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد رحيله اليوم .
علق عليها عبدالله، قائلًا:" يمكن بعضكم مايعرفوش شوقي طنطاوي لكن زي مابتشاركوني الضحكة والفكرة والجد والهزار أدعوكم لمشاركتي الحزن الشديد جدًا بقراءة الفاتحة والدعاء لشوقي بعد ماتقرأوا ماخرج من قلبي فور صدمتي بخبر وفاته منذ قليل" .
وتابع،" شوقي هوه أول من أستقبلني عندما استدعتني فرقة أستوديو٨٠ للإختبار والتعارف وكان الذراع الأيمن للأستاذ وحسبته أكثر تشددًا وتحكمًا منه في تنفيذ التعليمات مش بس في المسرح بل أيضًا في الشقة التى جمعتنا بالأسكندرية أثناء عرض المهزوز، وبسبب
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كما نشر الفنان محمد صبحى صورة للفنان شوقى طنطاوى عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ينعيه بها بعد رحيله.
علق عليها صبحى قائلاً: "البقاء لله رحل شوقي طنطاوي أكثر المخلصين علي مدار ٥٠ عامًا واليوم، بكل أسى وحزن عميق أعزي نفسي وأسرتك وجمهورك، تلميذي وأخي وصديقي وزميلي "
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