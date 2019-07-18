نشرت نيللي كريم عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، صورًا مع ابنها احتفالًا بتخرجه. وعلقت عليها قائلة: "حبيبي مبروك أتمنى ‏لك كل التوفيق نحن جميعًا فخورون بك أيها العبقري غير العادي".‏ Advertisements يذكر أن نيللي كريم تنتظر عرض فيلمها "الفيل الأزرق 2"، والذي سيتم عرضه في السينمات يوم 25 يوليو الحالي ، والفيلم من ‏بطولة "كريم عبد العزير وهند صبري وإياد نصار وخالد الصاوي، وهو ‏من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد . "الفيل الأزرق 2"، والذي سيتم عرضه في السينمات يوم 25 يوليو الحالي ، والفيلم من ‏بطولة "كريم عبد العزير وهند صبري وإياد نصار وخالد الصاوي، وهو ‏من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد . ‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور.. نيللي كريم تحتفل بتخرج نجلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.