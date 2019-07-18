الشائعات تطارد أحلام وهي تمتنع عن الرد

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت شائعة انفصال النجمة الإماراتية أحلام عن زوجها، بطل سباقات الرالي القطري، مبارك الهاجري، إلى الواجهة مرة أخرى، اليوم الخميس.

وتصدر هاشتاغ انفصال احلام عن زوجها الترند عبر موقع “تويتر” في دول الخليج العربية.

يشار إلى أن نفس الشائعة تكررت في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي، إذ انتشر هاشتاج “طلاق الفنانة أحلام” بعد أيام من نجاح حفلها الكبير في مهرجان “موازين”، في المغرب والذي لقي أصداء واسعة.

وعلقت أحلام وقتها على هذه الشائعة بتغريدة ساخرة، قالت فيها: “يا صاحب الهشتاق على الأقل سوّ هشتاق لحفلتي في ‎#أميركا تاريخ ٢١/ ٧ /٢٠١٨ المشكلة إنه يحبني وأنا أحبه”، في إشارة إلى زوجها، وأشارت إلى: “وحنا نحب بعض واجد واجد” وكررتها 30 مرة.

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ورغم عدم نفي أحلام للشائعة هذه المرة، إلا أن مقربين منها نفوها جملة وتفصيلا، وأكدوا على حبها لزوجها، وأن الشائعة تتكرر كثيرا على عدد من الفنانين والمشاهير، وكان أخرها شائعة وفاة النجم الإماراتي حسين الجسمي أمس.

وتزوجت أحلام من مبارك الهاجري في 2003، وأثمر زواجهما عن 3 أبناء، هم فاهد وفاطمة ولولوة.

وتأتي أنباء انفصال أحلام عن زوجها، مبارك الهاجري، بعد إعلانها، إحياء حفل في شهر أغسطس/آب المقبل، والذي أكدت أنه “سيكون للتاريخ”.

وستحيي أحلام حفل افتتاح مهرجان “سودة عسير” في السعودية، 13 أغسطس 2019. وكتبت الفنانة الإماراتية عبر حسابها على “تويتر” تغريدة قالت فيها: “مرحبا هيل عد السيل، حنا فوق في سودة عسير، وفنانة العرب تفتتح مهرجان سودة عسير، أنتظركم وراح نرقص خطوة عسيرية، وكعادتها فنانة العرب حفل للتاريخ بحول الله في بلدي الثاني، السعودية معاكم بنت زايد بنت الإمارات”.