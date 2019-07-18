“ديزني” ترشح نجمًا عالميًا لدور “الملك ترتيون” بفيلمها الجديد

متابعة بتجــــــــــرد: انضم النجم العالمي خافيير بارديم، إلى مفاوضات من أجل لعب دور الملك تريتون في الفيلم القادم من ديزني “ذا ليتل ميرميد”، بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ويضم فريق العمل هالي بيلي في دور البطلة أرييل، وميليسا مكارثي في دور أورسولا، ومغنية الراب الأمريكية “أوكوافينا”، وجاكوب ترمبلاي في دور فلندور، بالإضافة إلى المغني وكاتب الأغاني هاري ستايلز في دور الأمير إيريك.

وفي فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي الأصلي والذي صدر في عام 1989، لعب الممثل كينيث مارس دور الملك تريتون، ويعتبر تريتون هو زعيم المملكة المغمورة تحت المياه، والمعروفة باسم “أتلانتيكا”، وهو شخص قوي يسيطر على البحار.

وكان الممثل ومقدم البرامج الأمريكي الشهير تيري كروزن قد نشر تغريدة له على “تويتر” أشار فيها إلى أنه من الممكن أن يلعب دور الملك تريتون، وحصلت التغريدة على 10 آلاف رد و17 ألف إعجاب، وعلى الرغم من ذلك اختارت ديزني في النهاية بارديم لدور الملك.