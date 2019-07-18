آسر ياسين يكشف عن وشم جديد وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان آسر ياسين، عبر خاصية “story” على حسابه بموقع “إنستحرام”، صورة لوشم جديد له يحمل اسم ‏‏”فؤاد”، وعلق عليها قائلاً: “ها هو ذا، إلى فؤاد، ارقد في سلام يا جدّي”.‏

وشارك “آسر” جمهوره، صورة أثناء جلسة للحصول على وشم جديد، وعلق عليها قائلا: “وشمي ‏الجديد، لقد كان فارسًا عظيمًا، ‏وهو محفورٌ على قلبي”.

يذكر أن آسر ياسين يشارك في بطولة فيلم “صاحب المقام” مع يسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج أحمد السبكي، وإخراج ماندو العدل.

وكان آخر أعمال آسر ياسين، في الدراما مسلسل “30 يوم”، الذي شارك في بطولته باسل الخياط، ونجلاء بدر، ووليد فواز، وإنجي المقدم، وأحمد خالد صالح، ونورهان، وهند عبد الحليم، وسلوى محمد علي، ومجدي بدر، ونورهان، ونور محمود، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج حسام علي.