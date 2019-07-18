محمد رمضان يقترب من 300 ألف مشاهدة من كليب إنساي

طرح الفنان محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة "إنساي" ويشاركه في غنائها المطرب المغربي سعد لمجرد، عبر القناة الرسمية الخاصة بـ محمد رمضان بموقع "يوتيوب"، ويعد الكليب أول التعاون بينهما.

محمد رمضان قدم دور طباخ في الأغنية، فيما ظهر "لمجرد" بدور "جرسون".

محمد رمضان تخطى حاجز الـ300 ألف مشاهدة في أول ساعة من طرحه كليب "إنساي".

يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك"، وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

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أما آخر أعمال محمد رمضان الفنية، فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران، وألحان وتوزيع رامى المصرى، وإخراج أحمد عبد الواحد.

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