ريهام سعيد تهاجم أحد متابعيها بسبب محمود العسيلي:

هاجمت الإعلامية ريهام سعيد أحد متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعد أن دافعت عن المطرب محمود العسيلي بعد أن هاجمته ريهام سعيد في تعليق جديد، وهو ما دفع الكثيرين إلى تشبيهها بنفس موقف محمود العسيلي، الذي هاجم فيه أيضًا أحد معجبيه.

وكانت ريهام سعيد قد كتبت في تعليقها بعد نشر صورة لتامر حسني مع جمهوره: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة، تامر حسني الأستاذ".

وهو ما دفع متابعة لأن تهاجمها قائلة: "هو انتي خلاص فوقتي من تعبك ورجعتي بقى تتكلمي على خلق الله؟ ما تخليكي في حالك يا ريهام وارحمي نفسك".

وردت ريهام سعيد بعنف قائلة: "على فكرة حتى لو بموت هاخد حق الناس عشان الراجل ده اتهزأ أدام حفلة بحالها لازم حقه يرجع له.. وبعدين ما ترحميني أنا من رزالتك وقلة أدبك وماتعمليش فولو ليه".

وكانت نشرت ريهام سعيد صورة للفنان محمود العسيلي من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام" وقارنتها بصورة أخرى للنجمة العالمية أديل وهي تقبل يد أحد جماهيرها".

وعلقت ريهام سعيد على الصورة "قائلة" كنت دايما لما بشوفك بنتقدك عشان غرورك غير المبرر، بس دلوقتي كرهتك، إلا كسر الخواطر، النجومية أخلاق".

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وتفاعل مع الصورة عدد كبير من مستخدمي "إنستجرام" وجاءت التعليقات كالآتي:

هو اعتذر بس الاعتذار غير كافٍ ــ والله العظيم انتي عندك حق الواحد عنده كمية غل منه من ساعة ما شافه. اياك وكسر الخواطر ــ الفن اخلاق .

يذكر أن الفنان محمود العسيلي تعرض لهجوم شديد، عقب انتشار مقطع فيديو له وهو يوجه الحديث لأحد أفراد جمهوره الذي طلب منه التصوير، قائلا: " حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا".

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