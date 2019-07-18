4.6 مليون جنيه إيرادات فيلم محمد سعد

حقق فيلم محمد حسين للفنان محمد سعد، إيرادات منخفضة للغاية، وصلت إلى 4 ملايين و586 ألفا و324 جنيها منذ 6 أسابيع في دور العرض السينمائي.

محمد حسين من بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على.

حقق فيلم محمد حسين للفنان محمد سعد، إيرادات منخفضة للغاية، وصلت إلى 4 ملايين و586 ألفا و324 جنيها منذ 6 أسابيع في دور العرض السينمائي.

محمد حسين من بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على.

فيلم محمد حسين تدور أحداثه حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.

وينتظر محمد سعد عرض فيلم "الكنز 2" قريبًا، الذي شارك في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري.

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فيلم محمد حسين تدور أحداثه حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.

وينتظر محمد سعد عرض فيلم "الكنز 2" قريبًا، الذي شارك في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري.

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