القاهرة - لايف ستايل
حقق فيلم محمد حسين للفنان محمد سعد، إيرادات منخفضة للغاية، وصلت إلى 4 ملايين و586 ألفا و324 جنيها منذ 6 أسابيع في دور العرض السينمائي.
محمد حسين من بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على.
حقق فيلم محمد حسين للفنان محمد سعد، إيرادات منخفضة للغاية، وصلت إلى 4 ملايين و586 ألفا و324 جنيها منذ 6 أسابيع في دور العرض السينمائي.
محمد حسين من بطولة محمد سعد وسمير صبري وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومي سليم وفريال يوسف وويزو وحمدي الوزير، وإخراج محمد على.
فيلم محمد حسين تدور أحداثه حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.
وينتظر محمد سعد عرض فيلم "الكنز 2" قريبًا، الذي شارك في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري.
فيلم محمد حسين تدور أحداثه حول سائق يعمل في فندق كبير ويقوم بدوره الفنان محمد سعد، يتورط مع رجال المافيا ويحدث بينهم مطاردات كثيرة، ويتم اتهامه في قضية قتل.
وينتظر محمد سعد عرض فيلم "الكنز 2" قريبًا، الذي شارك في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رمضان وهند صبري.
قد يهمك ايضاً:
محمد سعد ينفرد بالبوستر الدعائي لفيلمه الجديد
عبير الشرقاوي تكشف تعرضها للنصب على يد النجم "محمد سعد"
كانت هذه تفاصيل خبر 4.6 مليون جنيه إيرادات فيلم محمد سعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.