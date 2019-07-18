نوال الكويتية تكشف عن استبعادها من مهرجان سوق عكاظ

القاهرة - لايف ستايل
نشرت المطربة نوال الكويتية تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تكشف عن استبعادها من مهرجان سوق عكاظ والذي كان يمثل لها إطلالة جديدة أمام جمهورها.
وقالت نوال الكويتية: "الجمهور السعودي الكريم مساء الخير، أعلنت سابقًا عن مشاركتي في سوق عكاظ هذا العام ، وبلغتني الشركة المنتجة للحفل مؤخرًا أنه تم تغيير الجدول وتقليص الحفلات فالمهرجان وهذا ما منع مشاركتي ولقائي بكم .. وأوعدكم إني أشوفكم قريب".
يذكر أن حفل الفنانة الكويتية كان من المقرر إقامته يوم 24 أغسطس القادم، بمنطقة الطائف.
وكانت طرحت نوال الكويتية مؤخرًا أغنيتين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" الأولى "قسم وسمعني" والثانية "ممنون".
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