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نوال الزغبي تكشف عن صورة جديدة من كواليس كليب كده باي

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القاهرة - لايف ستايل

نشرت الفنانة نوال الزغبى صورة جديدة من كواليس كليب أغنيتها الجديدة "كده باى" والذى من المقرر أن يتم طرحه اليوم.

أعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، من خلال تغريدة لها عبر حسابها على تويتر، عن طرح كليب "كده باي" للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اليوم، بعد فترة من تشويق الجمهور له.

كليب "كده باي" لـ نوال الزغبي، من كلمات: أيمن بهجت قمر، الحان: عمرو مصطفى وتوزيع: إلهامي دهيمة، وتم تصوير الكليب في ولاية جورجيا الأمريكية مع المخرج: شريف ترحيني.

وصورت نوال الزغبي، الكليب، في ولاية جورجيا الأمريكية، وتفرغت من بعدها لحفلاتها الغنائية في لبنان وسوريا.

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