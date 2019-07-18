عاصي الحلاني يشارك في مهرجان قرطاج الدولي

يحيي الفنان عاصي الحلاني، حفلاً غنائياً ضمن فهاليات مهرجان قرطاج الدولي ، المقامة فعالياته في مدينة قرطاج التونسية.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم السبت 17 أغسطس، ويشارك عدد من النجوم اللبنانيين في المهرجان أبرزهم"كارول سماحة، مروان خوري،راغب علامة" بالإضافة إلى الفنان التونسي صابر الرباعي.

يذكر ان عاصي قد شارك في حفل غنائي ضخم ضمن فعاليات مهرجان موازين المغربي، بالإضافة إلى تحضيراته لحفلاته القادمة في لندن واليونان.