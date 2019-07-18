نجم "مسرح مصر" يسخر من المنتخب ويدعم محمد صلاح

نشر الفنان مصطفى بسيط، أحد نجوم مسرح مصر، صورة مجمعة لأبطال الفرقة مع محمد صلاح، لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي. وظهر في الصور، نجوم مسرح مصر وهم يرتدون قميص المنتخب، بينما يرتدي بسيط تي شيرت حارس المرمى. وعلق بسيط على الصورة: "لو إنتم ما حققتوش البطولة مع صلاح، فريق مسرح مصر جاهز ومعاك يا أبو صلاح، بسيط الشناوي". يشار إلى أن المنتخب المصري ودع بطولة أفريقيا، التي تقام على أرض مصر، من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا. Advertisements قد يهمك ايضاً: رأي الفنان نبيل الحلفاوي في عروض مسرح مصر أشرف عبد الباقي وفرقة "مسرح مصر" يحتفلون بنجاح الموسم الرابع لعروضه

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