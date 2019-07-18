نانسى عجرم بإطلالة رقيقة فى أحدث جلسة تصوير

تألقت الفنانة نانسى عجرم فى أحدث جلسة تصوير خضعت لها، حيث شاركت جمهورها بصور من جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، وحازت الصور على إعجاب متابعيها.

وظهرت نانسى عجرم فى الصور بإطلالة صيفية رقيقة، حيث ارتدت "جمبسوت" طويل، واعتمدت على مكياج "ترابى" غامق أبرز جمالها.

وأحيت نانسى عجرم مؤخرا حفلا غنائيا فى قبرص، الأحد الماضى حضره جمهور كبير من اللبنانيين ومختلف الجنسيات العربية، وقدمت باقة من أجمل أغانيها القديمة والجديدة، وأطلت بجامبسوت لامع من تصميم إيلى صعب.

Advertisements

قد يهمك ايضاً:

تامر حسنى أول المهنئين لنانسى عجرم بعد ولادتها "ليا"

نجمات العالم العربى يهنئن نانسى عجرم على مولودتها الجديدة