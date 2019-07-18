شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جانيت جاكسون وفيفتى سنت يحييان حفلا غنائيا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيي النجمة البوب جانيت جاكسون حفلا غنائيا جديدا، اليوم الخميس،ضمن سلسلة حفلات "جلسات السعودية" بمدينة جدة، ويشاركها في الحفل مغني الراب فيفتي سنت، حسب ما أعلن المنظمون، ومن المقرر أن تقدم جانيت جاكسون عدد من أغانتيها الشهيرة.
وكان من المفترض أن تحيي ميناج حفلا الخميس الماضى، لكنّها قررت إلغاء الحفلة.
وميناج، المعروفة بأغنياتها التي غالبا ما تتضمن ألفاظا نابية وتسجيلاتها المصورة المثيرة، قالت إنها عدلت عن المشاركة في المهرجان؛ بسبب "دعمها" لحقوق النساء والمثليين وحرية التعبير في المملكة.
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