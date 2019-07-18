شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بإيرادات تصل لـ200 مليون دولار فى الافتتاحية فيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع الكثير من النقاد والسينمائين أن يحصد فيلم الرسوم المتحركة The Lion King المعاد عرضه على طريقة الـLive Action، ما يقارب الـ 200 مليون دولار فى افتتاحية الأسبوع الأول.

وبحسب جريدة فاريتى، فإن الفيلم الجديد الذى يعاد إنتاجه بعد مرور 24 عاما على إصدار النسخة الأولى منه، يعتمد على جذب كل أطياف المشاهدين من مختلف الأعمار، كونه أحد إبرز أفلام الرسوم المتحركة على مر الثلاثة عقود السابقة.

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وأقيم للفيلم عرض خاص فى لندن شهد حضور كل من دوق ودوقة مقاطعة (ساسكس) البريطانية الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، وذلك بحضور بيونسيه أحد أبطال الفيلم وزوجها جى زى، إضافة إلى صناع الفيلم.

الفيلم يعاد إنتاجه بعد مرور أكثر من 24 عاما على طريقة الـLive Action، الذى يتم استبدال الإنيمشن فيها بمشاهد أكثر حقيقية، وكان الفيلم قد نجح فى ترك بصمة كبيرة لدى الكثيرين، ويأتى الفيلم بنفس القصة التي طرح بها الفيلم عام 1994.

ويضم الفيلم الجديد الكثير من التعليقات الصوتية للنجوم من بطولة سيث روجن، دونالد جلوفر، الفرى وودارد، تشيويتيل إيجيوفور، بيلى ايشنر، جيمس إيرل جونز، كيجان - مايكل كى، بيونسيه، اريك اندريه، جون كانى، ومن إخراج جون فافرو، وتاليف جيف ناثانسون، بريندا تشابمان، ايرين ميكى، جوناثان روبرتس، ليندا وولفرتون.