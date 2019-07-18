شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يحتفل بتصدر "إنساى" تريند فرنسا ومعظم الدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم محمد رمضان، بتصدر أغنيته الجديدة " إنساى" مع سعد لمجرد، تريند معظم الدول العربية و فرنسا، حيث كتب رمضان، عبر حسابه على "فيس بوك"، قائلا:" الحمد الله كليب إنساى، رقم واحد على تريند معظم الدول العربية على يوتيوب، وترتيبه العاشر على تريند يوتيوب فرنسا".

طرح الفنان محمد رمضان، كليب أغنيته الجديدة "إنساى" التى يشاركه في غناءها المطرب المغربي سعد لمجرد، أمس الاربعاء عبر القناة الرسمية الخاصة به بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كما اقترب فيديو كليب من الوصول إلى 2 مليون مشاهدة فى أقل من يوم، وتصدرها تريند رقم 1 على "يوتيوب".

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يذكر أن آخر أعمال سعد لمجرد أغنية "نجيبك نجيبك" وهى من كلمات محمد نوبال، ألحان محمود برحيل، ومن توزيع دي جي فان.

أما آخر أعمال رمضان الفنية فقد طرح أغنية "بابا"، والأغنية من كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد.