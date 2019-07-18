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15 صورة من ألبوم بريانكا تشوبرا فى عيد ميلادها الـ 37

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل النجمة الهندية بريانكا تشوبرا اليوم الخميس بعيد ميلادها الـ 37 وهي النجمة التي تحظي باهتمام متابعى وسائل التواصل الاجتماعى على إنستجرام.

 

 النجمة التي شغلت العالم بزواجها من النجم نيك جوناس الذي كان حديث الكثيرون حيث عقدت حفل زفاف الهندى، بالمراسم والطقوس الهندية التى شملت أزياء ورقصات هندية أداها أفراد العائلة ورسم الوشوم بالحناء، ثم تبعه زفاف مسيحى ارتدت فيه العروس فستانا أنيقاً يحمل توقيع المصمم العالمى رالف لورين مع طرحة زفاف وصل طولها إلى 23 متراً.

 

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علاقة شوبرا ونيك علاقة مستقرة وسعيدة، وهو ما تؤكد عليه الصور التي تجمعهما، فهما يظهران دائما على طبيعتهما من خلال صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل ، حيث يظهران مدى حبهما لبعض ومدى قربهما وسعادتهما سويا.

 

يذكر أن الممثلة الهندية لارا دوتا فازت بلقب ملكة جمال الكون لسنة 2000 ليتسبب هذا اللقب فى انضمامها إلى بوليود ، وشهرتها بأفلام هندية ناجحة مثل " Insan ، Ilaan ، Kaal ، Houseful ، Jurm " ، وتخطوا على خطاها ملكات الجمال السابقات .

 

 

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