شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. سمية الخشاب تسافر المغرب لتكريمها بمهرجان سينما الشاطئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسافر النجمة سمية الخشاب إلى المغرب يوم الاثنين المقبل وذلك من أجل تكريمها بمهرجان سينما الشاطئ يوم 23 يوليو بالهرهورة والذي يترأسه المخرج عبد الواحد مجاهد.

ويأتي ذلك بعد أن انتهت الخشاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "عربية أنا"، وهي من كلمات حسن محمد وهشام صادق ومن ألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري وهو التعاون الأول بينهما.

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وكانت الجمعية المغربية للفنون بلا حدود اختارت الكاتب والناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ليرأس لجنة تحكيم الدورة الرابعة من مهرجان سينما الشاطئ.

يذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنيتها "بتستقوى"، والتى صورتها على طريقة الفيديو كليب من إخراج جميل المغازى، وذلك تزامنا مع شهر المرأة، والتى تحارب من خلاله العنف ضد المرأة.