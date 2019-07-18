السبت.. صبري فواز يقدم احتفالية إعلان خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إنه من المقرر إقامة احتفالية تدشين خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح للعام ٢٠١٩- ٢٠٢٠، بحضور وزيرة الثقافة، الفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور محمد فتحي رئيس مؤسسة اسمعونا، فرق عمل العروض المشاركة ضمن خطة تجوال العروض وعدد من الفنانين والشخصيات العامة، ذلك يوم السبت الموافق ٢٠ يوليو الجاري في تمام الساعة السادسة مساء على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وأكد الفنان محمد شرقاوي المشرف على شعبة مسرح التجوال والمواجهة المسئولة عن تنظيم جولات عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظة، أن خطة العروض والتي سيتم إعلانها خلال الاحتفالية، هي الخطة الأضخم لتجوال عروض احترافية في تاريخ البيت الفني للمسرح، وهو مشروع طموح بدعم ومساندة العديد من الجهات المعنية.

جدير بالذكر أن برنامج الحفل يتضمن فيلمًا تسجيليًا قصيرًا عن رحلة تجوال عروض البيت الفني للمسرح خلال العام الماضي، وخطة تجوال العام المُقبل والتي سوف يتم الإعلان عنها بالتفصيل خلال الاحتفالية، كما تتضمن أيضا تكريم لفرق عمل العروض المسرحية التي شاركت في خطة تجوال العام الماضي، ومجموعة من ممثلي الجهات التي تعاونت من أجل نجاح تجوال العروض بالمحافظات، ويقدم الحفل الفنان الكبير صبري فواز.