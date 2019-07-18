هذا ما سيشاهده الجمهور في ثالث أجزاء "البروفيسور" على "نتفليكس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تطرح شبكة "Netflix" غدًا الجمعة 19 يوليو، الجزء الثالث من مسلسل "البروفيسور- La Casa De Papel"، وهو أحد أكثر المسلسلات شعبية في منطقة الشرق الأوسط.

ومع بدء أحداث الجزء الثالث من المسلسل سيرى الجمهور أفراد العصابة في أماكن مختلفة من العالم، وهم يستمتعون بحريتهم في جزر رائعة الجمال محاطة بشواطئ رملية وأشعة الشمس الدافئة، ولكن بعد أشهر من الحرية، يتم اعتقال أحد أفراد العائلة، وتجد العصابة نفسها مجبرة على التجمع من جديد في محاولة لإنقاذه بالطريقة الوحيدة التي يعرفونها: القيام بعملية سطو.

وسيعود العقل المدبر إلى عمله من جديد، إذ سيقوم البروفيسور بما يتقنه جيدًا، ولكن لا تقتصر الخطة فقط على السرقة، بل تمثّل هجومًا حقيقيًا على السلطات لكي ينقذوا صديقهم المعتقل.

وتنضم إلى العائلة في الجزء الثالث وجوهًا جديدة، بينهم: هوفيك كوشكريان الذي يلعب دور بوغوتا، والممثلة الإسبانية ذات الأصول الأردنية نجوى نمري بدور أليشيا، كما تنضم إلى العصابة في دور لشبونة "إيتزيار إيتونو" والتي لعبت دور راكيل في الجزئين الأول والثاني.