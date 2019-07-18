صور| بعد عرض "الملك لير" بجدة.. الفخراني: "ردود الفعل تعكس رغبة في تطور المملكة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أشاد الفنان الكبير يحيى الفخراني بالجمهور السعودي وتفاعله الكبير والمميز في أولى ليالي عرض مسرحيته الملك لير علي المسرح العربي بجدة، مؤكدا أن ذلك يعكس حجم الرغبة والاستجابة للتطور الكبير بالمملكة.

وأضاف الفخراني، خلال الكلمة التي ألقاها في ختام العرض على خشبة المسرح العربي بمنطقة أبحر: "تحدثت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل أيام، ولكن ما أقوله الآن لم أكن أستطيع قوله قبل أن ألمس ما لمسته خلال هذا العرض، وإن شاء الله عما قريب لا يكون المتلقي فقط هو اللي بنفس الذكاء ده والإحساس ده، ولكن يكون هناك أيضا المبدع السعودي".

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من جهة أخرى، وجه السفير حازم رمضان، قنصل مصر العام في جدة، الشكر إلى فريق عمل كايرو شو، المسؤول عن عروض الملك لير في موسم جدة.

وقال في رسالة وجهها عقب حضوره للعرض أمس، إلى المخرج مجدي الهواري، صاحب الرؤية الفنية لعرض الملك لير والشريك المؤسس لكايرو شو المنتجة للمسرحية "شكرا جزيلا على العرض الرائع وعلى رفع اسم مصر عاليا، خالص تحياتي وتقديرى لك والرائع د. يحيى الفخرانى وكل طاقم هذا العمل الجميل".

مسرحية الملك لير، هي رائعة شكسبير الخالدة، وإخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى، ويشارك الدكتور يحيى الفخراني البطولة نخبة من كبار النجوم منهم رانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم وريهام عبدالغفور وأحمد عزمي وأيمن الشيوي ونضال الشافعي وناصر سيف وهبة مجدي وحمادة شوشة، والموسيقى التصويرية للموسيقار مصطفي الحلواني، وتصميم الأزياء للدكتورة نيفين رأفت.