نبيل الحلفاوي يعلق على أزمة "العسيلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أثارت أزمة الفنان محمود العسيلي، مع أحد معجبيه، ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "لمن سيقدم فنه؟ من يتكبر على جمهوره فلا جزاء له إلا الانصراف عنه، لكن لو السؤال عن هذا الموقف بالتحديد، يجب أن نحدد أولا هل رفض العسيلي التصوير، يدخل في نطاق التكبر".

وتابع: "الأخ الذي يطلب التصوير، ليس وحده من يحمل كاميرا في موبايله، بل مئات الحاضرين، هل على العسيلي الاستجابة، لن يغني إذا".

Advertisements

وفي تغريدة أخرى: "قرأت في اعتذاره ودفاعه عن نفسه، أن ما سمعناه في الفيديو جاء بعد سلسلة من محاولاته (خارج المايك) إقناع طالب التصوير بأن هذا مستحيل عمليا، وأن الأخ لم يقتنع وواصل إلحاحه وإصراره على التصوير".

مضيفا: "أنا لا تربطني علاقة شخصية بالعسيلي، ولم أره في حياتي، هو ليس دفاعا بقدر ما هو محاولة لتوضيح الموقف حتى لا يستاء الموجودون في تجمعات كبيرة غير منتبهين للاستحالة العملية".

كان مقطع فيديو قد تم تداوله على نطاق واسع مساء أمس، يظهر فيه محمود العسيلي، وهو يوجه الحديث لأحد معجبيه الذي طلب منه التصوير، قائلا: "حضرتك معاك واسطة عشان تتصور معايا"، وهو ما عرضه لانتقادات كبيرة.