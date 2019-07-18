محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: أعلن المنتج أحمد السبكي عن طرح "إنت حبيبي وبس" في موسم عيد الأضحى. ونشر السبكي أفيش الفيلم، وكتب عبر حسابه على إنستجرام: "فيلم انت حبيبي وبس فيلم عي الأضحى ٢٠١٩". وظهر في الأفيش بوسي ومحمود الليثي وممد ثروت ونرمين ماهر ومحمد محمود وصافيناز وأحمد حلاوة وهالة فاخر، ومن تأليف سيد السبكي، وإخراج أحمد البدري. يذكر أن آخر أفلام المنتج أحمد السبكي، فيلم محمد حسين، الذي تذيل قائمة الإيرادات في عيد الفطر الماضي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السبكي يطرح "إنت حبيبي وبس" في عيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.