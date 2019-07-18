أنباء “انفصال أحلام عن زوجها”.. الفنانة الإماراتية ترد بمقطع فيديو

ردّت الفنانة الإماراتية أحلام، على الوسم الذي انتشر بسرعة البرق خلال الساعات الماضية ويحمل اسم ”انفصال أحلام عن زوجها“، بطريقتها الخاصة. وبثت أحلام مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ”سناب شات“ بصحبة زوجها مبارك الهاجري. حيث نشرت أحلام مقاطع مصورة، يظهر فيها الملحن السعودي ناصر الصالح وهو يقوم بتدريب ابنها فاهد العزف على آلة العود لإحدى أغاني الصالح القديمة.

وشجّعت أحلام ابنها فاهد بحضور زوجها مبارك الهاجري، في مُحاولةٍ منها لإدخال ابنها فاهد إلى معترك الساحة الفنية، حيث أبدى نجاحًا ملحوظًا منذ بداية الجلسة الفنية، والمعلوم أن ناصر الصالح قد اتفق مع أحلام على تدريب ابنها بمقابل مادي اتفقا عليه، بحسب ما أفادت به مصادر مقربة. والواضح في الآونه الأخيرة هو ظهور عدد من الفنانين برفقة أبنائهم، ومحاولتهم إدخالهم الساحة الفنية خوفًا من اختفائهم وسط أي ظرف، كالفنان عبدالمجيد عبدالله (ابنه محمد)، محمد عبده (ابنه عبدالرحمن)، أحمد الهرمي (ابنه محمد)، نوال الكويتية (ابنتها حنين)، أحلام (ابنها فاهد)، وغيرهم من الفنانين الذين يسعون إلى توريث فنهم لأبنائهم وأقاربهم.