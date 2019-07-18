شاهد.. سامح حسين من كواليس مسرحية "المتفائل"

نشر الفنان سامح حسين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"صورة من كواليس مسرحيته الجديدة "المتفائل".

حيث علق قائلاً: " من بروفات المسرحية .. مسرحية المتفائل على المسرح القومي بالعتبة،

قريبًا إن شاء الله".

حيث يشارك في بطولة المسرحية: "سهر الصايغ ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف،

مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، والمسرحية من إعداد وإخراج : إسلام إمام.

جدير بالذكر أن آخر أعمال سامح حسين فيلم"عيش حياتك" والذى شارك في بطولته "ساندي، أحمد حلاوة، مها أبوعوف والفيلم من تأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيوني.