نشر الفنان سامح حسين عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"صورة من كواليس مسرحيته الجديدة "المتفائل".
حيث علق قائلاً: " من بروفات المسرحية .. مسرحية المتفائل على المسرح القومي بالعتبة،قريبًا إن شاء الله".
حيث يشارك في بطولة المسرحية: "سهر الصايغ ، أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، زكريا معروف،مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدي، والمسرحية من إعداد وإخراج : إسلام إمام.
جدير بالذكر أن آخر أعمال سامح حسين فيلم"عيش حياتك" والذى شارك في بطولته "ساندي، أحمد حلاوة، مها أبوعوف والفيلم من تأليف وسام حامد وإخراج تامر بسيوني.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سامح حسين من كواليس مسرحية "المتفائل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.