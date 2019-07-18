صورة.. محمد ممدوح يكشف عن أحد مشاهد فيلم "أولاد رزق2"

نشر الفنان محمد ممدوح صورة له أثناء تصوير إحدى مشاهده في فيلمه المنتطر "ولاد رزق2"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق ممدوح على الصورة قائلاً:"من تصوير ولاد رزق الجزء القاني..قريباً في دور العرض". ومن المتوقع أن يعرض الفيلم في الموسم القادم السينمائي لعيد الأضحى، الفيلم من بطولة:أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف"، ومن إخراج:طارق العريان. الفيلم من بطولة:أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف"، ومن إخراج:طارق العريان.

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