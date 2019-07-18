شاهد..البرومو الدعائي الأول لألبوم فريق واما الجديد

نشر الفنان نادر حمدي، البرومو التشويقي الأول لألبوم فريق "واما" الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم في شهر

غسطس المقبل، من إنتاج شركة نجوم ريكوردز في التعاون الإنتاجي الأول بينهما.

يذكر أن آخر ألبومات فريق "واما" تم طرحه عام

2015، بعنوان "كان ياما كان"، وضم 8 أغنيات أبرزها: "ماتقلقيش اطمني، مش واحد، شفتك قصادي، استنى إيه".