شاهد..البرومو الدعائي الأول لألبوم فريق واما الجديد

نشر الفنان نادر حمدي، البرومو التشويقي الأول لألبوم فريق "واما" الجديد، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
ومن المتوقع أن يتم طرح الألبوم في شهرغسطس المقبل، من إنتاج شركة نجوم ريكوردز في التعاون الإنتاجي الأول بينهما.
يذكر أن آخر ألبومات فريق "واما" تم طرحه عام2015، بعنوان "كان ياما كان"، وضم 8 أغنيات أبرزها: "ماتقلقيش اطمني، مش واحد، شفتك قصادي، استنى إيه".
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