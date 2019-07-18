"زي النسمة".. ألبوم موسيقي جديد لـ شادي مؤنس

شادي مؤنس موسيقار من طراز فريد، استطاع أن يرسخ لنفسه بصمة مختلفة على الساحة الفنية فأعماله لها مذاق راقي ورائحة تشبه نسمات الزمن الجميل، ومن خلالها تستطيع بكل بساطة تذوق الحب والحياة والفن.

عشق الموسيقى والغناء منذ نعومة أظافره، حيث تعلم العزف على "البيانو" عندما كان في السابعة من عمره، حيث حرص والده الذي طالما كان يعشق أغاني الموسيقار والمطرب الراحل "فريد الأطرش" على تعليمه الموسيقى بشكل خاص للارتقاء بموهبته، ومع مرور الوقت انجذب"شادي مؤنس" لحب الموسيقى التي تتسم بالطابع الشرقي، وبالأخص العود الذي كان يسمعه دائمًا خلال موسيقى فريد الأطرش مع والده.

وتمرالأيام و يستمع شادي مؤنس لأغاني مسلسل "أبو العلا البشري"، للموسيقار عمار الشريعي، وغناء علي الحجار، ومن ضمن هذه الأغنيات أغنية "مترجعيش"، والتي كانت موسيقاها بالعود فقط، ومنذ ذلك الوقت

قرر "مؤنس" أن يتعلم العود وبالفعل بدأ رحلته مع العود في السادسة عشر من عمره على يد الموسيقار نصير شمة.

أسس "مؤنس"، بعد ذلك فرقة إسكندريلا في عام 2005، ومن بعدها فرقة حكايات في عام 2009، وكان سبب تسمية حكايات بهذا الاسم هو أن الأغنيات التي تقدمها الفرقة لم تقتصر على كلمات الحب والفراق فقط، بل تشمل حكايات ومواضيع المجتمع عامة، فتجد الكلمات مرتبطة بما يحدث في الشارع ومع الناس، حيث يحرص شادي مؤنس دائمًا، على أن تكون موسيقاه ذات ملامح شرقية مع بعض التحديثات بتداخل الإيقاع الغربي الذي لا يغير في ملامح موسيقاه المصرية.

يشاء القدر مع مرور الوقت ويتعرف علي الحجار

Advertisements

على شادي مؤنس، ويستمع إلى موسيقاه ويعجب بها، ويبدأ التعاون بينهما في العديد من الأغنيات والحفلات.

وقدم "مؤنس" نفسه للجمهور مؤخرًا كمطرب وملحن من خلال ألبوم "تُفرانيل"، بمشاركة فرقته الموسيقية حكايات، وضم الألبوم العديد من الأغنيات المختلفة والمتنوعة مثل "تفرانيل، كلمتين لمصر،تيجي تروح، بدون إنذار، باب الهوى، قالولي زمان".

ويقدم شادي مؤنس نفسه للجمهور كمؤلف موسيقى تصويرية للأفلام الطويلة خلال الفترة المقبلة من خلال ألبوم موسيقي جديد يسمى "زي النسمة"، يضم 8 مقطوعات موسيقية، من تأليفه وتوزيعه، وتنفيذ رفيق عدلي، و يجمع الألبوم العديد من الآلات الموسيقية، ولكن الأساسي فيها العود، بعضهم يصاحب فيها العود أوركسترا، والبعض الآخر يصاحب فيها العود الكمان، والقانون، والبيانو و التشيلو، وغيرهم.

لكن هذا الألبوم لم يكن المرة الأولى لمؤنس لتأليف الموسيقى، حيث ألّف العديد من الموسيقى التصويرية لأفلام قصيرة منهم فيلم "فرح" تم عرضه في مهرجان الأفلام القصيرة الماضي، وألف أيضًا موسيقى فيلم "جلابية وجزمة"، وحاليًا يعمل على موسيقى فيلم قصير لمخرج مصري يعيش بأمريكا يسمى "Out of wreckage ".