أصالة تكشف عن صدمة جديدة لها على "تويتر"

نشرت الفنانة أصالة تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى"تويتر"، معلقة: "أحاول جاهدة أنّ أرتقي بنفسي لأصل لجزء من طموح من يحبّني ‏فيني، وأعلم مدى خطورة أن يكون المشهور على المستوى الإنساني أقلّ منّ مستوى موهبته، لأنّني شخصيًّا صُدمت جدًّا من ‏مشهور تعلّقت بموهبته تعلّقًا كبيرًا، ولمّ يكن

يشبه حتّى من بعيد ماتوقّعت أن يكون هو أو هي عليه".‏

لم تقل عن اسم الشخصية المشهورة بطريقة مباشرة ولكن ربط بعض المعجبين بين كلامها وبين أزمة الفنان محمود العسيلي ‏حيث تعرضه للكثير من الانتقادات من الجمهور عبر مواقع

التواصل الاجتماعي بسبب انتشار فيديو للعسيلي وهو يحرج واحدًا من الجمهور الذي طلب من أن يأخذ صورة معه في حفلة من حفلاته.

جدير بالذكر أن أصالة ومحمود العسيلي قدموا أغنية "شر وخير" وهذه الأغنية من فيلم الخلية وهي من كلمات أمير طعيمة، ‏وألحان إيهاب عبدالواحد، بينما فيلم "الخلية" شارك في بطولته أحمد عز، أمينة خليل ومحمد ممدوح ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.