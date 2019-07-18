شاهد .. ظهور طفلي محمد عبده للمرة الأولى

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كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 04:35 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لإبني الفنان السعودي ” محمد عبده ” خالد وعالية في الظهور الأول لهما على منصات السوشيال ميديا وخاصة عالية .
إذ إن خالد سبق ونشرت صورته في الأشهر الأولى من ولادته .
وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي الفنان محمد عبده على الصورة وأبدوا إعجابهم بصورهم .
وأكدوا على الشبه الكبير الموجود بين الفنان محمد عبده وبين الابنين وخاصة خالد حيث وصفه البعض بإنه ” نسخة ” من أبيه .
وكان محمد عبده ارتبط بأم خالد الفرنسية الجنسية ذات الأصول الجزائرية حينما كانت على مقاعد الدراسة الجامعية قبل أن يتعرض للوعكة الصحية بشهر واحد .
حيث تعرض حينها لثلاث جلطات في القلب استلزمت سفره إلى فرنسا ونقله إلى أحد مستشفيات باريس ولكنه سرعان ما أعلن عن زواجه بعد شفائه من مرضه .
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