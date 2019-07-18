كتب امير فتحي في الخميس 18 يوليو 2019 04:35 مساءً - كشفت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود عن لجوئها إلى طريقة تجميلية غير عادية. وظهرت الدكتورة خلود في مقطع فيديو اثناء تواجدها في احد عيادات التجميل قائلة أنها تعتزم الخضوع لحقن الفيلر لملىء الفراغ الفاصل بين نهاية جفنها وصدغها. واعتبرت الدكتورة خولد إن هذا الفراغ يسبب ترهل الجفن وان حقن الفيلر في هذه المنطقة يساعد على شده ورفعه.

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كانت هذه تفاصيل خبر الدكتورة خلود تخضع لحقن “فيلر” في منطقة غريبة!.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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