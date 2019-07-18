جاهدة وهبة تفوز بجائزة منير بشير للإبداع الفني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت عائلة الموسيقار الراحل العراقي منير بشير تكريم المطربة اللبنانية جاهدة وهبة، بمنحها جائزة "منير بشير للإبداع الفني" عن مجمل إنجازاتها وأعمالها الموسيقية المتفردة إبداعا ورقيا ومسيرتها الفنية الأصيلة.

وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن مؤسسة "نهاوند" للاتصال الحضاري بين الشرق والغرب، ومقرها في هولندا، ويترأسها نجل الراحل الكبير الفنان العالمي عمر بشير، كرمت وهبة "لتميزها عن كل أبناء جيلها، خاصة أنها أثرت وستؤثر بعطائها الفني في الأجيال الجديدة".

وتحل جاهدة وهبة ضيفة على حفل عمر بشير 2 أغسطس/آب، ضمن مهرجانات بعلبك الدولية، لتشارك بشير في أداء وارتجال بعض مقطوعاته الخاصة، في ليلة نفدت تذاكرها باكرا، وتحمل عبق الأندلس وسحره من الموشحات إلى الفلامنكو.