اسقاط دعوى بالاعتداء الجنسي ضد الممثل كيفن سبيسي

Jul 18, 2019
أسقط مدعون أميركيون في ولاية ماساشوستس دعوى بالاعتداء الجنسي ضد الممثل كيفن سبيسي.
وواجه “سبيسي” اتهامات بالاعتداء الجنسي على شاب، يبلغ من العمر 18 عامًا، قبل 3 سنوات، إلا ان الدعوى اسقطت نظرًا لأن الشاب، الذي زعم أنه الضحية، لم يقدم الأدلة اللازمة بعد أن استجوبه محامو الدفاع هو وعائلته.
وكان “سبيسي” قد نفى في السابق تلك الاتهامات وظهر بفيديو مصور مدته ثلاث دقائق نفى فيه القيام بأي مخالفات. وقال: “أنا بالتأكيد لن أدفع ثمن أشياء لم أقم بها”.
والضحية المزعوم هو ابن مقدمة الأخبار السابقة هيذر أونرو، التي تحدثت علنًا عن الحادث العام الماضي.
واتهمت “أونرو” “سبيسي” بشراء مشروب كحولي لابنها، الذي كان آنذاك في الثامنة عشر – بينما السن القانوني لاحتساء الكحوليات في ماساتشوستس هو 21 عاما – ثم التحرش به.
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