فن ومشاهير

غبريال عبد النور أنشد جبران خليل جبران في قلعة صور التاريخية

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Jul 18, 2019

إفتتح الفنان غبريال عبد النور في مدرج قلعة صور الروماني بمشاركة الفرقة الموسيقية لكتيبة اليونيفيل الايطالية، الحفل الذي دعت إليه الكتيبة بمناسبة الأربعين سنة على تأسيس قواتها الجويّة في لبنان، والذي تخلله عروض عسكرية وجوية، بحضور رسمي وعسكري وشعبي لافت، تقدّمه السفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي، وقائد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان اللواء ستيفانو ديل كول.

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وقد اختتم ايضا الفنان عبد النور الحفل بأمسية وطنية قدّم خلالها أعمالا من ألبومه جبران خليل جبران،  بالإضافة لأعمال من أرشيف الفنان زكي ناصيف بمشاركة فرقة موسيقية وكورس بقيادة الأب خليل رحمة.

وتمّ تكريم الفنان غبريال عبد النور بدرع تقديري من قائد كتيبة اليونيفيل الإيطالية الكولونيل لوكا بيبيرني.

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