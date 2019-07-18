ريهام سعيد لمحمود العسيلي: النجومية أخلاق

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""الخليج 365"" من بيروت: قارنت الإعلامية ريهام سعيد تواضع النجمة العالمية أديل والفنان تامر حسني بغرور الفنان محمود العسيلي الذي تعرّض لحملة نقد واسعة مؤخراً على خلفية استخفافه بمعجب حاول التقاط صورة معه.

وانتقدت تصرفه بشدة كاتبة في تعليقها على صورة "حسني" الذي جلس بين المعجبات على أرضية المسرح ليلتقط الصور معهم: "يا محمود اتعلم من الأساتذة، أبو الرجولة والذوق والأخلاق والطيبة تامر حسني الأستاذ"." فيما خاطبته بتعليقٍ على صورة "أديل" وهي تقبِّل يد معجبة محجبة: "كنت دايما لما بشوفك بننتقدك عشان غرورك غير المبرر. بس دلوقتي كرهتك الا كسر الخواطر. النجوميه اخلاق". Advertisements

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