شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نيللى كريم تحتفل بتخرج نجلها من المدرسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الفنانة نيللى كريم، بتخرج نجلها يوسف من المدرسة، متمنية له النجاح والتوفيق فى المرحلة القادمة من حياته.

وشاركت نيللى، جمهورها بصور من حفل تخرج نجلها، عبر حسابها على انستجرام، وكتبت عليها قائلة:" مبروك يا حبيبى فخورة بك وبموهبتك وأحسن مخترع وصاحب قلب أبيض بحبك"، كما شاركت بصورة لنجلها وهو فى طفولته.

وتشارك نيللى كريم فى الجزء الثانى من "الفيل الأزرق" ويضم نفس فريق عمل الجزء الأول، وفى مقدمتهم المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، مع النجمين كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وانضمت لهم النجمة هند صبرى فى الجزء الثانى، كما يظهر الفنان إياد نصار وعدد من الفنانين كضيوف شرف منهم تارة عماد، ولاء الشريف، والعمل من إنتاج شركة "سينرجى ".





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