شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال نجل روبن ويليامز بالتزامن مع مرور ذكرى رحيله الـ 5؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أيام قليلة وتمر الذكرى الخامسة على رحيل النجم العالمي روبن ويليامز الذي كان انتحاره فاجعة مفزعة لجمهوره في 11 اغسطس 2014 ، وبالتزامن مع اقتراب تلك الذكرى ظهر نجله زاك ضيفا على برنامج Good Morning Britain.

تحدث زاك عن والده الذي قال إنه يفتقده بشدة وأنه مر بوقت عصيب جدا ليستطيع التكيف مع خسارته، إضافة إلى أنه عاني الكثير والكثير بسبب الحالة التي كان يعيش فيها والده، حيث كان يجد نفسه في كثير من الأحيان غير قادر علي مساعدته أو دعمه والوقوف إلي جواره في الظروف النفسية التي كان يمر بها، مؤكدا أنه كان يتعجب كثير من كون والده قادر علي إضحاك الناس رغم كل المعاناة التي يعيش فيها، موضحا أن يفتقده بشده.

روبن ويليامز فاز بـ"الأوسكار" عام 1998، كما فاز بجائزة إيمى عام 1987، وفاز بـ"الجولدن جلوب" 4 مرات ويعد ويليامز أسطورة الكوميديا الأمريكية، إذ بدأ ويليامز حياته كمؤدى وصلات كوميدية فردية فى بعض نوادى سان فرانسيسكو، وبعدها التحق باستوديوهات إن بى سى فى أول دور رئيسى له فى مسلسل "Happy Days" فى شخصية "Mork" القادم من الفضاء الخارجى، وفى هذا المسلسل أعطيت لـ"روبين ويليامز" الحرية لارتجال معظم حواره فأدى الدور بطريقة بارعة جسديا ولفظيا.

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ويرجع الفضل فى شهرة روبن ويليامز إلى السينما، وكان أول دور سينمائى له فى فيلم "Popeye" عام "1980"، ومن ثم قام بدور البطولة فى عدد من الأفلام وترشح لجائزة الأوسكار فى العديدة منها، إلى أن أدى دور الطبيب النفسى فى فيلم Good Will Hunting، وفاز عنه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد.

كما قدم ويليامز فيلم جومانجى عام 1995، وقام أيضا بالأداء الصوتى لعدد من الأفلام الكرتونية، التى لاقت نجاحا كبيرا مثل علاء الدين والرجل الآلى وآخرها "Happy Feet"، وكان ويليامز قد تزوج 3 مرات ولديه 3 أولاد.