شاهد جيسيكا البا تتألق بإطلالة مميزة فى المطار أثناء مغادرتها نيويورك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت نجمة سلسلة أفلام Fantastic Four جيسيكا البا فى مطار نيويورك بإطلالة مميزة مثلما وصفها موقع ديلى ميل خلال تقرير بعدما رصدتها عدسات مصورى الباباراتزى أثناء توجهها للسفر ومغادرة نيويورك بعد رحلة قضتها خلال الأيام الماضية مع مجموعة من أصدقائها المقربين على مدار أسبوع. على جانب آخر عادت النجمة التى تبلغ 38 عاما للتمثيل مرة أخرى مؤخراً ببطولة مسلسل Spectrum وذلك بعدما استراحت خلال الفترة الأخيرة بهدف التركيز على مجموعة من مشاريعها التى تتعلق بالعديد من البراندات والسلع.

جيسيكا البا

جيسيكا البا

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