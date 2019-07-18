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شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالى تشارك متابعيها بعدة صور على البحر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الفنانة منة فضالى عدة صور لها على البحر أثناء استمتاعها بأجواء الصيف فى الساحل الشمالى، وذلك عبر صفحتها على فيس بوك وانستجرام.
منة فضالى علقت على الصور بجملة كتبت فيها : " Always I’m happy"، وهى الصور التى لاقت استحسان جانب كبير من متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور عبر التعليقات حين أبدوا إعجابهم بتلك الصور.
جدير بالذكر أن منة فضالى اعتذرت مؤخراً عن القيام ببطولة "جوازة مرتاحة" بسبب انشغالها بأعمال أخرى وفقاً لتصريحاتها آنذاك، لتلعب دور البطولة الفنانة ريم البارودي.
منة فضالى
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