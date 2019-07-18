شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. أجواء أفريقية وعروض راقصة مع انطلاق فيلم The Lion King والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بفعالية أفريقية خاصة نظم القائمون على فيلم The Lion King فى مصر، عرضًا راقصًا بحركات وأزياء تحمل طابعًا أفريقيا متماشية مع روح "السافانا" الأفريقية التى يستعرضها الفيلم مع انطلاق عرضه فى مصر، كما خصص القائمون استوديو تصوير لتشجيع الجمهور على التقاط صورًا تذكارية مع شخصيات الفيلم المحببة لديهم، وتستمر العروض الأفريقية الراقصة يومى الخميس والجمعة قبل بدء الحفلات المسائية.

ويتتبع فيلم The Lion King قصة سيمبا الشبل الصغير الذى يسعى لاسترداد عرشه كملك بعد مقتل والده على يد أخيه الأصغر، فيخوض سيمبا فى الكثير من المواقف تعلمه المعنى الحقيقى للشجاعة والمسئولية.

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ويقوم بالأداء الصوتى لشخصيات الفيلم النجوم الحاصل على جائزة جولدن جلوب دونالد جروفر فى دور سيمبا، المرشحان لجائزة الأوسكار جيمس إيرل فى دور موفاسا وشيوتيل إيجيوفور فى دور سكار، المطربة الشهيرة المُرشحة لجائزة جولدن جلوب 3 مرات بيونسيه فى دور نالا، النجم المرشح لجائزة البرايم تايم مرتين بيلي إيشنر في دور تيمون، والنجم المرشح لجائزة البرايم تايم سيث روجن في دور بومبا، والإعلامي الحاصل على جائزة البرايم تايم 12 مرة جون أوليفر في دور زازو، الفيلم قصة الحاصلة على الأوسكار بريندا تشابمان، ومن إخراج جون فافرو.



